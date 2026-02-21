«Перекреститься»: Поплавская отреагировала на последнее фото Пугачевой

Актриса Яна Поплавская вновь критически высказалась в адрес певицы Аллы Пугачевой, прокомментировав ее недавнюю фотографию. Актриса с иронией отреагировала на внешний вид певицы.
По мнению Поплавской, на снимке лицо Пугачевой выглядит необычно, что она связала с возможными изменениями во внешности.
— Даже не знаю, то ли аплодировать, то ли перекреститься… — отметила артистка.
Российский телеведущий Максим Галкин* опубликовал в личном блоге новые фотографии со своей супругой — эстрадной певицей Аллой Пугачевой. На снимках она позирует в объемном розовом свитере, черном ободке, а также с нюдовым макияжем и вишневой помадой.
5 февраля в СМИ появилась информация о том, что Пугачева и Галкин* пытаются продать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре на протяжении уже года. Общая площадь здания составляет 1012 квадратных метров. В нем находятся шесть стильных спален и пять современных ванных комнат, а также личный бассейн. На местном сайте по продаже недвижимости стоимость жилья составляет 18 миллионов евро (около 1,6 миллиарда рублей — прим. «ВМ»).
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.