«Перекреститься»: Поплавская отреагировала на последнее фото Пугачевой

5 февраля в СМИ появилась информация о том, что Пугачева и Галкин* пытаются продать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре на протяжении уже года. Общая площадь здания составляет 1012 квадратных метров. В нем находятся шесть стильных спален и пять современных ванных комнат, а также личный бассейн. На местном сайте по продаже недвижимости стоимость жилья составляет 18 миллионов евро (около 1,6 миллиарда рублей — прим. «ВМ»).