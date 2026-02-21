Александр Бастрыкин разберется с ликвидацией движения троллейбусов в Березниках

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в городе Березники Пермского края. Жители города обратились к главе ведомства в связи с планируемой ликвидацией троллейбусного движения.
Инициативная группа горожан указала, что транспортные линии находятся в исправном состоянии. Их замену произвели в 2018 году. Компетентные органы без учета мнения населения приняли решение об их демонтаже и запуске по существующим маршрутам автобусов. Жители города опасаются, что эксплуатация автобусов окажет негативное воздействие на экологическую обстановку.
«Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. До настоящего времени мер, направленных на предотвращение уничтожения троллейбусного движения, не принято», — указывает СУ СК РФ по Пермскому краю.
Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в октябре прошлого года. Краевые следственные органы приступили к расследованию уголовного дела. Глава ведомства затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Транспортный парк Березников в марте 2020 года пополнили троллейбусы, переданные из Перми.