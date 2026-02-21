Александр Бастрыкин разберется с ликвидацией движения троллейбусов в Березниках

Инициативная группа горожан указала, что транспортные линии находятся в исправном состоянии. Их замену произвели в 2018 году. Компетентные органы без учета мнения населения приняли решение об их демонтаже и запуске по существующим маршрутам автобусов. Жители города опасаются, что эксплуатация автобусов окажет негативное воздействие на экологическую обстановку.