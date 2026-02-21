Ричмонд
«Беспилотную опасность» объявили на территории Башкирии

В Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 21 февраля, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о введении режима беспилотной опасности на всей территории республики. Жителей просят соблюдать бдительность.

По данным Министерства Обороны России, за прошедшую ночь над территорией страны было уничтожено 77 беспилотников. В Башкирии, согласно информации ведомства, враждебных БПЛА не было.

