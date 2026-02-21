Омич перевел через банкоматы мошенникам более 5 миллионов рублей

По данным следственных органов, злоумышленники продолжают активно использовать схему обмана под предлогом размещения денежных средств на так называемый «безопасный счет». Типичный пример произошел 16 февраля, когда жителю региона позвонили неизвестные женщины, представившиеся сотрудницами Роспотребнадзора и Росфинмониторинга. Мошенницы убедили пенсионера в том, что его сбережения находятся под угрозой хищения, и для их защиты необходимо срочно перевести деньги на специальный счет. Под воздействием психологического давления пожилой человек через банкоматы перевел злоумышленникам 5 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступление.
Правоохранительные органы напоминают гражданам основные правила безопасности. Сотрудники банков, Федеральной налоговой службы и правоохранительных структур никогда не звонят гражданам с предложениями перевести деньги на «безопасные счета». Такого инструмента в банковской системе не существует — этот термин придуман мошенниками специально для обмана. Денежные средства не могут быть списаны с карты без согласия владельца при соблюдении правил конфиденциальности.
В случае получения звонка или сообщения с требованием перевести деньги необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в дежурную часть полиции или позвонить по единому номеру 112. Своевременное обращение в правоохранительные органы повышает шансы на возврат похищенных средств и привлечение злоумышленников к уголовной ответственности.
В текущем году правоохранительные органы Омской области зарегистрировали 461 хищение с применением информационных технологий против 779 случаев за аналогичный период прошлого года. Общий ущерб по возбужденным уголовным делам превысил 195 миллионов рублей.
