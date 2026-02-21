Омич перевел через банкоматы мошенникам более 5 миллионов рублей

По данным следственных органов, злоумышленники продолжают активно использовать схему обмана под предлогом размещения денежных средств на так называемый «безопасный счет». Типичный пример произошел 16 февраля, когда жителю региона позвонили неизвестные женщины, представившиеся сотрудницами Роспотребнадзора и Росфинмониторинга. Мошенницы убедили пенсионера в том, что его сбережения находятся под угрозой хищения, и для их защиты необходимо срочно перевести деньги на специальный счет. Под воздействием психологического давления пожилой человек через банкоматы перевел злоумышленникам 5 миллионов рублей.