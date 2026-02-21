Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 21 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 21 февраля 2026:

1. Снегопады, заносы, гололедица: Коммунальщики в шоке — в Молдову возвращается настоящая зима — синоптики рассказали, когда всё растает.

2. Когда в стране ЧП, президента Молдовы не слышно и не видно: Санду явилась народу в роли «юного помощника полиции».

3. К концу зимы цены на Центральном рынке в Кишиневе растут, как подснежники: Сливочное масло стоит 250 леев за кило, а десяток яиц уже продают за 60 леев — что почем.

4. В Бельцах сотрудник полиции был госпитализирован с переломом носа: Потерпевший утверждает, что его ударил прохожий, которому сделал замечание, но есть вопросы.

5. Скандал: Молдавская полиция сообщает о задержании семи киллеров для заказных убийств на территории Украины — главный подозреваемый в 2022 был помилован Майей Санду.

Читайте также:

У правящей в Молдове партии ПАС есть свой Карфаген — Советский Союз: Он давно разрушен, но фантомные боли до сих пор не дают покоя нынешней власти.

Угрызения совести не мучают активистов ПАС или в партию отбирают именно по такому принципу — полное отсутствие совести и моральных терзаний? (далее…).

Вся Молдова в стрессе и депрессии: Жители страны не могут спать по ночам, думая о заоблачных тарифах и ценах на продукты — в итоге народ подсаживается на антидепрессанты, которые сравнимы с наркотиками.

В Кишинёве, да и по всей Молдове, разгуливают тысячи неадекватных людей, совершающих преступления разной тяжести (далее…).

В Кишиневе стая бродячих собак напала на девушку: Пострадавшую срочно доставили в больницу.

По словам очевидцев, девушка возвращалась домой, когда на неё набросились около десяти бездомных собак (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше