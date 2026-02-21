Топ-5 главных новостей в Молдове 21 февраля 2026: В Молдову возвращаются снегопады и гололед — когда уже будет тепло; как Санду явилась народу в роли «юного помощника полиции»; цены на Центральном

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 21 февраля 2026:
1. Снегопады, заносы, гололедица: Коммунальщики в шоке — в Молдову возвращается настоящая зима — синоптики рассказали, когда всё растает.
2. Когда в стране ЧП, президента Молдовы не слышно и не видно: Санду явилась народу в роли «юного помощника полиции».
3. К концу зимы цены на Центральном рынке в Кишиневе растут, как подснежники: Сливочное масло стоит 250 леев за кило, а десяток яиц уже продают за 60 леев — что почем.
4. В Бельцах сотрудник полиции был госпитализирован с переломом носа: Потерпевший утверждает, что его ударил прохожий, которому сделал замечание, но есть вопросы.
5. Скандал: Молдавская полиция сообщает о задержании семи киллеров для заказных убийств на территории Украины — главный подозреваемый в 2022 был помилован Майей Санду.
