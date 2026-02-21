ФСБ: Киев может получать размещаемую в Telegram информацию

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что украинские военные и спецслужбы, по имеющимся данным, способны оперативно получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях.
В ведомстве заявили, что располагают подтвержденными сведениями о возможностях ВСУ отслеживать опубликованные данные и применять их для планирования действий.
Также в ФСБ отметили, что анализ использования Telegram показал наличие рисков при его применении российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции.
По информации спецслужбы, в течение последних трех месяцев использование мессенджера в ряде случаев приводило к созданию угроз жизни российских военных, передает ТАСС.
10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения, если руководство не начнет исполнять требования российского законодательства.
Председатель «Справедливой России» и депутат Государственной думы Сергей Миронов назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто замедлил работу Telegram в России.