ФСБ: Киев может получать размещаемую в Telegram информацию

10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения, если руководство не начнет исполнять требования российского законодательства.