The Times: Карл III согласится исключить своего брата из престолонаследия

Букингемский дворец не будет препятствовать решению правительства Великобритании о возможном исключении младшего брата короля Карла III, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, из списка наследников престола, сообщает газета The Times со ссылкой на источник в королевской канцелярии.
По словам источника, вопрос об исключении Маунтбеттена-Виндзора из линии престолонаследия — исключительно прерогатива парламента.
«И мы не будем воспрепятствовать этому решению», — сказал источник The Times.
20 февраля телеканал Sky News сообщил, что правительство обсуждает возможность внесения соответствующего законопроекта в парламент. Согласно опросу компании YouGov, инициативу поддерживают 82% респондентов. Для реализации предложения потребуется провести консультации с другими странами Содружества, и оно станет возможным только после завершения расследований, касающихся бывшего принца Йоркского.
Напомним, экс-принца Йоркского задержали 19 февраля и доставили для допроса в полицию. Брата британского короля Карла III заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, Эндрю фигурирует в расследовании, связанном с ввозом в Британию женщин с целью их сексуальной эксплуатации. В 2019 году экс-принц отказался от выполнения государственных обязанностей из-за скандала о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.