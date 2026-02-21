Ричмонд
The Times: Карл III согласится исключить своего брата из престолонаследия

Букингемский дворец не будет препятствовать решению правительства Великобритании о возможном исключении младшего брата короля Карла III, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, из списка наследников престола, сообщает газета The Times.

Источник: Аргументы и факты

Букингемский дворец не будет препятствовать решению правительства Великобритании о возможном исключении младшего брата короля Карла III, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, из списка наследников престола, сообщает газета The Times со ссылкой на источник в королевской канцелярии.

По словам источника, вопрос об исключении Маунтбеттена-Виндзора из линии престолонаследия — исключительно прерогатива парламента.

«И мы не будем воспрепятствовать этому решению», — сказал источник The Times.

20 февраля телеканал Sky News сообщил, что правительство обсуждает возможность внесения соответствующего законопроекта в парламент. Согласно опросу компании YouGov, инициативу поддерживают 82% респондентов. Для реализации предложения потребуется провести консультации с другими странами Содружества, и оно станет возможным только после завершения расследований, касающихся бывшего принца Йоркского.

Напомним, экс-принца Йоркского задержали 19 февраля и доставили для допроса в полицию. Брата британского короля Карла III заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, Эндрю фигурирует в расследовании, связанном с ввозом в Британию женщин с целью их сексуальной эксплуатации. В 2019 году экс-принц отказался от выполнения государственных обязанностей из-за скандала о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

