В Волгограде снегоуборочные машины всю ночь чистили город после снегопада

В ночь на 21 февраля Волгоград снова завалило снегом. Снег шел все ночь, и к утру горожанам пришлось искать свои машины в сугробах. Городские службы провели бессонную ночь, расчищая основные магистрали от снега, чтобы к утру по ним могли проехать автомобилисты и общественный транспорт. Как сообщает мэрия Волгограда, за ночь дорожным бригадам с помощью Госавтоинспекции удалось обеспечить беспрепятственный проезд по главным дорогам.
— В настоящее время работы продолжаются: особое внимание уделяется очистке остановочных площадок и парковочных карманов, а также вывозу собранного вдоль обочин снега, — прокомментировали в администрации Волгограда.
Водителей очень просят не оставлять машины у края проезжей части и не мешать уборке снега.