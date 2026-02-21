В Волгограде снегоуборочные машины всю ночь чистили город после снегопада

В ночь на 21 февраля Волгоград снова завалило снегом. Снег шел все ночь, и к утру горожанам пришлось искать свои машины в сугробах. Городские службы провели бессонную ночь, расчищая основные магистрали от снега, чтобы к утру по ним могли проехать автомобилисты и общественный транспорт. Как сообщает мэрия Волгограда, за ночь дорожным бригадам с помощью Госавтоинспекции удалось обеспечить беспрепятственный проезд по главным дорогам.