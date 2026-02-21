Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде снегоуборочные машины всю ночь чистили город после снегопада

Волгоград 21 февраля снова завалило снегом.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 21 февраля Волгоград снова завалило снегом. Снег шел все ночь, и к утру горожанам пришлось искать свои машины в сугробах. Городские службы провели бессонную ночь, расчищая основные магистрали от снега, чтобы к утру по ним могли проехать автомобилисты и общественный транспорт. Как сообщает мэрия Волгограда, за ночь дорожным бригадам с помощью Госавтоинспекции удалось обеспечить беспрепятственный проезд по главным дорогам.

— В настоящее время работы продолжаются: особое внимание уделяется очистке остановочных площадок и парковочных карманов, а также вывозу собранного вдоль обочин снега, — прокомментировали в администрации Волгограда.

Водителей очень просят не оставлять машины у края проезжей части и не мешать уборке снега.