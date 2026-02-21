Ричмонд
В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе бананов

Роскачество: при выборе бананов надо смотреть на состояние плодоножки.

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. При выборе бананов, прежде всего, стоит смотреть на плодоножку: она должна быть плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

«При выборе бананов, в первую очередь, следует смотреть на состояние плодоножки. У качественного плода плодоножка плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка. Сухая, почерневшая или сморщенная плодоножка свидетельствует о том, что банан перезрел и начал портиться, даже если его кожура выглядит нормально», — говорится в сообщении.

Помимо этого, кожура сероватого или тусклого оттенка означает, что фрукт подморозили при транспортировке или хранении — такой банан, по словам ведомства, скорее всего, будет безвкусным.

В ведомстве отметили, что наличие мелких коричневых точек свидетельствует о максимальном содержании сахаров, такой банан лучше съесть сразу. Крупные темные пятна, размягчение кожуры и мякоти — признаки начала гниения.

Также лучше избегать плодов с ребристой, слишком блестящей или липкой поверхностью, так как это может указывать на чрезмерную обработку химическими составами для сохранения товарного вида.