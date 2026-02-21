Ричмонд
ГАИ организовала в Башкирии спецоперацию: за сутки задержали 30 нарушителей

В Башкирии за сутки задержали 30 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов рассказал о промежуточных итогах операции «Трезвый водитель». За минувшие 24 часа сотрудники ГАИ задержали 30 автомобилистов, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Двое из них сели за руль нетрезвыми повторно — теперь им грозит уголовная ответственность.

В рамках кампании «Не губи ребенка, ПРИСТЕГНИ!» выявлено 47 нарушений правил перевозки детей.

Севастьянов отметил, что в выходные число пьяных за рулем традиционно растет. Для предотвращения «пьяных» аварий инспекторы несут службу в усиленном круглосуточном режиме.

Граждан просят сообщать о нетрезвых водителях по телефону доверия МВД Башкирии: 8−347−279−32−92 или через телеграм-чат-бот Госавтоинспекции.

