ГАИ организовала в Башкирии спецоперацию: за сутки задержали 30 нарушителей

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов рассказал о промежуточных итогах операции «Трезвый водитель». За минувшие 24 часа сотрудники ГАИ задержали 30 автомобилистов, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Двое из них сели за руль нетрезвыми повторно — теперь им грозит уголовная ответственность.
В рамках кампании «Не губи ребенка, ПРИСТЕГНИ!» выявлено 47 нарушений правил перевозки детей.
Севастьянов отметил, что в выходные число пьяных за рулем традиционно растет. Для предотвращения «пьяных» аварий инспекторы несут службу в усиленном круглосуточном режиме.
Граждан просят сообщать о нетрезвых водителях по телефону доверия МВД Башкирии: 8−347−279−32−92 или через телеграм-чат-бот Госавтоинспекции.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.