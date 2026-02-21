В Туркестанской области новое здание акимата за 200 млн тенге начало разваливаться

Новое здание акимата в селе Жибек Жолы в Сайрамском районе Туркестанской области завершили в июне прошлого года. Оно обошлось в 193 млн тенге. На фасаде все еще видна свежая краска, однако в одном крыле начали появляться трещины, в которые можно просунуть руку. Еще полтора месяца назад из-за прорыва трубы пришлось закрыть туалет и склад, так как там провалились полы.
«Конечно, страшно. Даже охранник говорит, что ночью все скрипит и трещит. За последнюю неделю осадка усилилась, трещины стали больше. По-моему, фундамент сделали неправильно. Я не специалист, но думаю так», — рассказал заместитель акима сельского округа Талгат Камбарбеков.
Подрядчики заверяют, что их вины в том, что здание пришло в аварийное состояние, нет. По их словам, после прорыва канализации вода ушла под землю, и мог просесть фундамент. Это и могло привести к повреждению здания.
«Вода текла минут 10−20, точно не знаю. Но когда мы пришли, все было залито. Мы убрали воду. Но много ее ушло под землю, и произошла просадка грунта. Мы все восстановим, уже вызвали рабочих. Разберем, сделаем утрамбовку, обратную засыпку и проверим фундамент», — заявил представитель подрядчиков Орынбасар Аятов.
В настоящий момент планируется провести экспертизу здания, которая должна определить, какая его часть требует восстановления. На это время сотрудники из-за аварийного состояния строения вынуждены были переехать в старый акимат.
Ранее сообщалось, что в Атырау девятиэтажный дом, сданный в 2020 году по госпрограмме «Нурлы жер», начал разрушаться.