В Туркестанской области новое здание акимата за 200 млн тенге начало разваливаться

Новое здание акимата в селе Жибек Жолы в Сайрамском районе Туркестанской области завершили в июне прошлого года. Оно обошлось в 193 млн тенге. На фасаде все еще видна свежая краска, однако в одном крыле начали появляться трещины, в которые можно просунуть руку. Еще полтора месяца назад из-за прорыва трубы пришлось закрыть туалет и склад, так как там провалились полы.