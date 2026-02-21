Врач объяснила, для кого шерстяная одежда зимой может быть опасна

Особенно чувствительны дети, поэтому им рекомендуются мягкие материалы. При псориазе, экземе и атопическом дерматите ношение шерсти противопоказано. Симптомы раздражения, такие как зуд и высыпания, могут привести к повреждению кожи и инфекции.