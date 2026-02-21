Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснила, для кого шерстяная одежда зимой может быть опасна

Дерматолог Зубова: свитеры из шерсти могут вызывать зуд.

Источник: Комсомольская правда

Тёплые свитеры и шарфы из шерсти могут вызывать зуд, покраснение и обострение кожных заболеваний. Об этом в беседе с RT рассказала врач-дерматовенеролог Анастасия Зубова.

Врач объяснила, что шерсть имеет грубую текстуру и может содержать аллергены, такие как ланолин. Мериносовая и кашемировая шерсть менее раздражают кожу, но риск аллергии индивидуален.

Особенно чувствительны дети, поэтому им рекомендуются мягкие материалы. При псориазе, экземе и атопическом дерматите ношение шерсти противопоказано. Симптомы раздражения, такие как зуд и высыпания, могут привести к повреждению кожи и инфекции.

Для снижения риска раздражения рекомендуется носить шерсть поверх хлопка и правильно ухаживать за изделиями.

Эпидемиолог и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко, рассказывая об опасности мороза для здоровья, рекомендовал использовать принцип «личного термостата»: одежда должна быть многослойной и непродуваемой. Он посоветовал выбрать современные мембранные куртки вместо традиционных пальто, передает «Царьград».

Кроме того, зимой кожа теряет влагу из-за мороза и сухого воздуха. Как сообщает aif.ru, врач-дерматолог Юлия Галлямова рекомендует интенсивно увлажнять кожу, используя крем с гиалуроновой кислотой, церамидами, натуральными маслами и диметиконом. Для усиления эффекта применяйте увлажняющую сыворотку перед нанесением крема.