Адвокат Власова рассказала, в каких случаях россиян могут оштрафовать за шум

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова рассказала, что россиян могут штрафовать за бытовую технику, если она создает шум выше допустимого. Она пояснила, что днем предел составляет 55 дБА, ночью — 45 дБА, и наказание зависит не от причины шума, а от его силы.