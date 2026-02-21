Ричмонд
Адвокат Власова рассказала, в каких случаях россиян могут оштрафовать за шум

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова рассказала, что россиян могут штрафовать за бытовую технику, если она создает шум выше допустимого. Она пояснила, что днем предел составляет 55 дБА, ночью — 45 дБА, и наказание зависит не от причины шума, а от его силы.

Власова отметила, что в России нет единого федерального закона о тишине — соответствующий проект был отклонен Госдумой осенью 2025 года. Вопрос регулируется региональными законами, чаще всего запрещается шуметь ночью и в «тихий час» днем.

Адвокат добавила, что причиной повышенной слышимости нередко становятся нарушения шумоизоляции при ремонте соседей. В таких случаях рекомендуется обращаться в органы жилищного надзора для проверки соответствия строительным нормам.

Она подчеркнула, что кроме громкого звука могут быть другие нарушения, например, вибрация, и при их обнаружении также возможно привлечение к ответственности, передает ТАСС.

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь ранее заявил, что за работу стиральной машины ночью может грозить штраф в пять тысяч рублей.