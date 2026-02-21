Ростех в преддверии Дня защитника Отечества представил восемь типов новейших беспилотников. Презентация прошла в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
В рамках мероприятия были показаны образцы продукции, применяемой в зоне СВО. Всего представлено более 140 изделий — от экипировки и бронетехники до боеприпасов и средств борьбы с БПЛА. Отдельное внимание уделили беспилотным системам, включая аппараты с вертикальным взлетом.
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов пояснил, что задача заключалась в том, чтобы собрать в одном месте продукцию предприятий корпорации, используемую в ходе спецоперации. Он отметил, что с учетом специфики конфликта особый акцент сделали на беспилотниках.
«Представлены аппараты совершенно разных конструкций — самолетные, с вертикальным взлетом, квадрокоптеры, мультикоптеры, как с электрическими двигателями, так и с моторами внутреннего сгорания», — сообщил Чемезов.
Ростех: в России представили восемь типов новейших беспилотников. Фото: Telegram-канал Ростеха.
По его словам, это разработки концерна «Калашников», холдинга «Росэл» и других предприятий. Часть образцов уже выпускается серийно, остальные готовятся к производству.
Ранее сообщалось, что ВС России начали применять дроны-разведчики «Око-2» и «Око-3» в зоне спецоперации. В НПЦ «Сварог» заявили, что аппараты с вертикальным взлетом способны работать на дальности до 60 и 130 километров. Кроме того, они устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.