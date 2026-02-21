Дирижер рассказал об интересе китайской публики к России и музыке

«Мы гастролируем в Китае не в первый раз, еще с оркестром “Таврический” 15 лет назад мы открыли для себя эту страну, её потрясающую публику, огромный интерес к музыке, огромный интерес к нам, россиянам, и к тому, что мы предлагаем, как мы это делаем. Буквально с первых же концертов поразило внимание зрительской аудитории, удивительно искренний и подкупающий интерес», — поделился впечатлениями Голиков.