Дирижер рассказал об интересе китайской публики к России и музыке

Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии
«Мы гастролируем в Китае не в первый раз, еще с оркестром “Таврический” 15 лет назад мы открыли для себя эту страну, её потрясающую публику, огромный интерес к музыке, огромный интерес к нам, россиянам, и к тому, что мы предлагаем, как мы это делаем. Буквально с первых же концертов поразило внимание зрительской аудитории, удивительно искренний и подкупающий интерес», — поделился впечатлениями Голиков.
Он отметил, что два года назад оркестр заложил новую традицию открытия дней празднования китайского Нового года в Национальном центре исполнительских искусств, который в России часто называют Большим театром Пекина. По оценке маэстро, «это одна из самых, наверное, прославленных, ярких и совершенно потрясающих концертных площадок в мире».
Голиков рассказал, что симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии является традиционным академическим русским оркестром, при этом коллектив исповедует безграничное объединение стилей — от классики до рока.
«У нас в репертуаре сотни, если не тысячи сочинений совершенно разных жанров, и эта амплитуда жанров, она всегда очень привлекательна, особенно для широкой аудитории», — отметил он.
Маэстро добавил, что два года назад оркестр предложил зрителям неординарную программу.
«(Такую программу — ред.), возможно, не так часто можно увидеть в афише таких традиционный концертных площадок, когда в одном концерте можно совершить удивительное путешествие в русскую, в европейскую, в латиноамериканскую, в американскую музыку — и в народную, и в классическую, и в киномузыку, и почувствовать буквально дух празднования самых ожидаемых каникул и такого семейного торжества, ощутить этот дух со всех континентов разом», — сказал Голиков.
Говоря о китайском зрителе, он отметил, что публика на концерты приходит очень разнообразная, это не филармонические или театральные меломаны, которые приезжают на какие-то конкретные концертные продукты, это широкая публика, в том числе гости столицы, приехавшие из других регионов на традиционные празднования и решившие посетить театр.
«Мы ощутили очень разную аудиторию, и от того приятнее было иметь совершенно оглушительный успех, все концерты были с абсолютно заполненными залами, и я знаю, что очень многие зрители, купившие билет на первый концерт, в итоге купили на все последующие и с удовольствием ходили и смотрели», — добавил он.