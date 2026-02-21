Сомнолог объяснила, вредно ли засыпать в транспорте

По словам специалиста, сам по себе факт засыпания в дороге не является опасным. «Здесь важно понять: а почему конкретный человек в транспорте засыпает? То есть, если у него дефицит сна, например, он вынужден рано вставать на работу и поздно ложится, то сон в дороге будет даже скорее полезным», — пояснила врач.