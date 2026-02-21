Сомнолог объяснила, вредно ли засыпать в транспорте

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова рассказала aif.ru, может ли сон в транспорте нанести вред здоровью.
По словам специалиста, сам по себе факт засыпания в дороге не является опасным. «Здесь важно понять: а почему конкретный человек в транспорте засыпает? То есть, если у него дефицит сна, например, он вынужден рано вставать на работу и поздно ложится, то сон в дороге будет даже скорее полезным», — пояснила врач.
Гаврилова подчеркнула, что кратковременный сон во время поездки может помочь организму компенсировать нехватку отдыха и улучшить самочувствие.
Однако если человек спит достаточное количество часов ночью, но при этом испытывает выраженную дневную сонливость и регулярно засыпает в транспорте, это может указывать на возможные проблемы со здоровьем.
«Это может быть расстройство сна либо соматические проблемы, которые приводят к повышенной сонливости. Сам по себе факт, что человек засыпает в транспорте, не вреден, но нужно прицельно посмотреть, почему так происходит», — отметила специалист.
Эксперт рекомендовала при регулярной и необъяснимой сонливости обращаться к врачу для выявления причин и своевременной коррекции состояния.