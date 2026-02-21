Ричмонд
Режимы светофоров скорректированы вблизи Фрунзенского моста в Омске

Изменения направлены на повышение пропускной способности прилегающих улиц в период ограничения движения по улице Госпитальной из-за строительных работ.

Специалисты дорожных служб Омска провели оптимизацию режимов работы светофорных объектов на перекрестках в непосредственной близости от Фрунзенского моста. Подробности сегодня рассказали в Омском дептрансе. Корректировки затронули три ключевых пересечения: улица Октябрьская — улица Гусарова, улица Октябрьская — улица Чернышевского, а также улица Орджоникидзе — улица Яковлева. Мероприятия призваны компенсировать снижение транспортного потока на улице Госпитальной и увеличить пропускную способность смежных магистралей.

Ограничения движения на улице Госпитальной введены в связи со строительными работами и продлятся до 6 часов утра 24 февраля. В этот период для автомобилей недоступен спуск с Фрунзенского моста на улицу Госпитальную при движении в сторону улицы Булатова, а также подъем на мост с улицы Госпитальной при движении в направлении улицы Жукова.

Водителям рекомендуется учитывать временные изменения организации дорожного движения и при возможности выбирать альтернативные маршруты. Синхронизация светофоров на прилегающих улицах позволит снизить вероятность образования заторов и обеспечить более равномерное распределение транспортных потоков в районе строительной площадки. Дорожные службы продолжат мониторинг ситуации и при необходимости внесут дополнительные коррективы в работу светофорных объектов. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

