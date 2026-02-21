Режимы светофоров скорректированы вблизи Фрунзенского моста в Омске

Ограничения движения на улице Госпитальной введены в связи со строительными работами и продлятся до 6 часов утра 24 февраля. В этот период для автомобилей недоступен спуск с Фрунзенского моста на улицу Госпитальную при движении в сторону улицы Булатова, а также подъем на мост с улицы Госпитальной при движении в направлении улицы Жукова.