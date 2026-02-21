Невыселяемые: Что делать, если сосед-алкаш превратил квартиру в притон

Бывает, что и прописанный в квартире родственник отказывается съезжать и ведёт себя так, будто жильё принадлежит ему. Однако регистрация в паспорте не даёт пожизненного права на проживание. Как выселить родственника с пропиской и не нарушить закон, читайте в материале Life.ru.