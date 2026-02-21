Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ рассказала о доступе украинских военных к данным из Telegram

ВСУ имеют возможность использовать данные Telegram в военных целях.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения ВСУ и спецслужбы Украины применяют сведения, полученные из мессенджера Telegram, для решения задач военного характера. Об этом проинформировали в ЦОС ФСБ.

«Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях», — говорится в заявлении.

Кроме того, как установила служба, использование указанного мессенджера российскими военнослужащими в зоне проведения СВО на протяжении последних трех месяцев неоднократно создавало риски для их жизни и безопасности.

Ранее Роскомнадзор информировал о том, что администрация Telegram по обращениям ведомства еженедельно блокирует до ста сервисов, занимающихся сбором конфиденциальных данных. С 2022 года общее число ликвидированных ресурсов такого рода достигло 8358.