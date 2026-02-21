В Британии приостановили исследования с блокаторами полового созревания

Британские специалисты приостановили эксперимент с блокаторами полового созревания после опасений врачей по поводу рисков «долгосрочного биологического вреда» детям, написала газета The Times со ссылкой на министерство здравоохранения Соединённого Королевства и письмо Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).
Исследованиями соответствующих препаратов занимался королевский колледж Лондона. В опытах должны были принять участие до 250 детей-добровольцев старше 10 лет. Им планировали вводить блокаторы в течение двух лет. Учёные хотели наблюдать за развитием детей до из раннего взросления.
Предполагалось, что контролю подвернутся состояние мозга, качество жизни, физическое и психическое здоровье исследуемых. Их показатели специалисты собирались сравнить с детьми, которые не получал препарат. Газета подчеркнула, что эксперимент мог стать «крупнейшим испытанием блокаторов полового созревания».
Минздрав Британии в своём заявлении уточнил, что разрешение на продолжение опытов может быть дано только после того, как клинические данные и экспертные рекомендации подтвердят их безопасность и необходимость. В свою очередь, MHRA направило обращение к британскому королю Карлу III, в котором выразило опасения в связи с этим экспериментом.
Регулятор настаивает на том, что испытуемые должны не младше 14 лет. В письме также сказано, что с большой долей вероятности из-за блокаторов участники потеряют фертильность и столкнутся с необратимыми повреждениями костей.
Напомним, в августе премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла извинения жительницам Гренландии за то, что власти королевства в 1960-е и 1970-е годы проводили контрацепцию женщин на острове без их согласия. В рамках программы контроля рождаемости врачи устанавливали пациенткам внутриматочные спирали.