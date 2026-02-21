Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: Киев имеет доступ к информации, публикующейся в Telegram

В ФСБ отметили, что Telegram также стал угрозой для военных СВО.

Источник: Комсомольская правда

Украинская армия имеет доступ к информации, публикующейся в Telegram. Они используют ее в военных целях. Об этом рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральная служба безопасности располагает достоверными данными о том, что Вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях», — заявили в ведомстве.

В спецслужбе также отметили, что за последние три месяца пользование мессенджером российскими бойцами в зоне спецоперации создавало прямую угрозу их жизни.

Ранее Роскомнадзор обратился к руководству Telegram с важным требованием. Ведомство просит прекратить предоставлять поисковым ботам доступу к украденным личным данным россиян. Как уточнили в РКН, мессенджер регулярно предоставляет возможность таким сервисам брать информацию о гражданах.