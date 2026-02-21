ФСБ: Киев имеет доступ к информации, публикующейся в Telegram

«Федеральная служба безопасности располагает достоверными данными о том, что Вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях», — заявили в ведомстве.