ФСБ: Киев имеет доступ к информации, публикующейся в Telegram

Украинская армия имеет доступ к информации, публикующейся в Telegram. Они используют ее в военных целях. Об этом рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ РФ.
«Федеральная служба безопасности располагает достоверными данными о том, что Вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях», — заявили в ведомстве.
В спецслужбе также отметили, что за последние три месяца пользование мессенджером российскими бойцами в зоне спецоперации создавало прямую угрозу их жизни.
Ранее Роскомнадзор обратился к руководству Telegram с важным требованием. Ведомство просит прекратить предоставлять поисковым ботам доступу к украденным личным данным россиян. Как уточнили в РКН, мессенджер регулярно предоставляет возможность таким сервисам брать информацию о гражданах.