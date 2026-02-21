За ночь над Ростовской областью уничтожили девять БПЛА

В ночь на 21 февраля над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку. Всего было сбито девять беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за ночь по стране сбили 77 украинских дронов. Из них 24 — над Краснодарским краем, 13 — над Республикой Крым, девять — над Курской, восемь — над Белгородской, пять — над Самарской областями. Еще четыре дрона сбили над акваторией Азовского моря, три — над Саратовской областью. И по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.
