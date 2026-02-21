Снова под топор: рядом с Национальным парком вырубили 12 деревьев ради «роскошного» проекта

Однако возникает логичный вопрос: нужны ли столице такие инвесторы, которые начинают свою работу с вырубки деревьев? Логика «сейчас срубим — потом посадим» звучит красиво на бумаге, но в реальности взрослое дерево невозможно заменить саженцем ни по экологическому эффекту, ни по эстетике, ни по времени восстановления.