Снова под топор: рядом с Национальным парком вырубили 12 деревьев ради «роскошного» проекта

По его словам, на участке, где сегодня развернулось строительство, в нарушение действующего моратория были срублены и выкорчеваны 12 деревьев. В настоящее время также изучается вопрос возможной вырубки других зелёных насаждений на данной территории.
При этом, как отметил Кушербаев, представители строительной компании активно препятствуют видеосъёмке происходящего. Это лишь усиливает подозрения общественности, которая и без того болезненно реагирует на любые случаи уничтожения зелёных зон в столице.
На опубликованных фотографиях видны груды разрубленных стволов. Судя по кадрам, некоторые деревья изначально пытались пересадить, однако затем от этой идеи отказались и их просто распилили.
Согласно паспорту проекта, на этом месте планируется возвести «роскошный пятизвёздочный отель и жилые здания». После завершения строительства инвестор обязуется озеленить 1,7 гектара прилегающей территории.
Однако возникает логичный вопрос: нужны ли столице такие инвесторы, которые начинают свою работу с вырубки деревьев? Логика «сейчас срубим — потом посадим» звучит красиво на бумаге, но в реальности взрослое дерево невозможно заменить саженцем ни по экологическому эффекту, ни по эстетике, ни по времени восстановления.
Теперь многое будет зависеть от расследования Нацкомитета по экологии. Но если всё ограничится лишь формальным штрафом, это будет слишком мягкой мерой — своего рода дробиной по слону. Общество вправе ожидать не символических наказаний, а реальной защиты городских зелёных зон.