Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Госкомимущество с 35-летием, сказав о национальном богатстве

Александр Лукашенко поздравил Госкомимущество с 35-летием.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Государственный комитет по имуществу с 35-летием со дня его создания и Днем работников землеустроительной и картографо-геодезической службы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте президента Беларуси.

«Земля — наше национальное богатство. От эффективности его использования во многом зависят устойчивое развитие страны и рост уровня жизни людей», — отметил в своем поздравлении Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что деятельность Госкомимущества, которая была реализована за последние три с половиной десятилетия, стала значимым фактором становления и укрепления системы управления государственной собственностью, а также реализации комплексного подхода в сфере геодезической, картографической деятельности.

Александр Лукашенко пожелал всем сотрудникам Госкомимущества крепкого здоровья, профессиональных успехов и счастья.

Ранее мы писали о том, что в Министерстве транспорта назвали трассы из Минска, которые в ближайшее время ждет обновление и ремонт (обо всем этом вот тут).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше