Лукашенко поздравил Госкомимущество с 35-летием, сказав о национальном богатстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Государственный комитет по имуществу с 35-летием со дня его создания и Днем работников землеустроительной и картографо-геодезической службы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте президента Беларуси.
«Земля — наше национальное богатство. От эффективности его использования во многом зависят устойчивое развитие страны и рост уровня жизни людей», — отметил в своем поздравлении Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что деятельность Госкомимущества, которая была реализована за последние три с половиной десятилетия, стала значимым фактором становления и укрепления системы управления государственной собственностью, а также реализации комплексного подхода в сфере геодезической, картографической деятельности.
Александр Лукашенко пожелал всем сотрудникам Госкомимущества крепкого здоровья, профессиональных успехов и счастья.
