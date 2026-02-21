Ежедневная уборка снега обернулась для нижегородца болезнью Шамберга

Житель частного дома в Нижегородской области столкнулся с хроническим кожным заболеванием после ежедневной уборки снега во дворе. Как сообщил главный редактор «Стационар Пресс» Алексей Никонов, у мужчины диагностировали болезнь Шамберга — пигментную пурпуру.
Причиной недуга стали короткие валенки. Мужчина выходил в них на уборку снега, и из-за недостаточной высоты голенища край валенка постоянно натирал и сдавливал ногу. В сочетании с холодом это вызвало воспаление капилляров и множественные кровоизлияния. В результате на ногах нижегородца появились характерные багряные пятна.
— Часто сыпь разноцветная из-за разных стадий рассасывания «мелких синяков». Является исключительно хроническим кожным заболеванием без наличия патологии внутренних органов", — объяснил дерматовенеролог Нижегородского филиала государственного научного центра Минздрава Илья Макарычев.
Медики предупреждают, что болезнь хоть и лечится, но часто оставляет после себя след. Скорее всего, характерные багряные пятна на коже нижегородцу придется удалять с помощью лазера. Чтобы не столкнуться с такой патологией, врачи советуют избегать переохлаждений, травм и длительных нагрузок на ноги.