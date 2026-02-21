Стало известно, кто в России получает пенсию более 1 млн рублей

Размер пенсии за выслугу лет для космонавтов зависит от стажа службы. При полной выслуге — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — пенсия составляет 55% от денежного довольствия и увеличивается на 3% за каждый дополнительный год, но не превышает 85%. Если стаж меньше нормы, размер пенсии снижается на 2% за каждый недостающий год. на 1 января 2026 года средний размер пенсионного обеспечения за выслугу лет составил 1 016 390 рублей.