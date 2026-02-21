В Башкирии наращивают производство продуктов: за год показатель увеличился на 25%

По итогам 2025 года объем выпуска пищевых продуктов и напитков в Башкирии достиг 233,7 миллиарда рублей. Рост по сравнению с 2024-м составил почти 25%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.
По его словам, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона произвели без малого 3 миллиона тонн готовой продукции. Фазрахманов отметил, что рост собственного производства — результат целенаправленной работы по развитию отрасли.
В республике сегодня работает более 1000 предприятий, занятых выпуском еды и напитков.
Наиболее заметная динамика отмечена в нескольких категориях:
— мясо — рост на 16%;
— мясные полуфабрикаты — на 14%;
— мясные консервы — на 88%;
— сливочное масло — на 22,5%;
— сыры — на 28%;
— хлебобулочные изделия — на 18%;
— мука — на 10%;
— сахар — на 7%;
— макароны — на 12%.
