В Башкирии наращивают производство продуктов: за год показатель увеличился на 25%

Башкирия нарастила производство продуктов на 25%

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года объем выпуска пищевых продуктов и напитков в Башкирии достиг 233,7 миллиарда рублей. Рост по сравнению с 2024-м составил почти 25%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

По его словам, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона произвели без малого 3 миллиона тонн готовой продукции. Фазрахманов отметил, что рост собственного производства — результат целенаправленной работы по развитию отрасли.

В республике сегодня работает более 1000 предприятий, занятых выпуском еды и напитков.

Наиболее заметная динамика отмечена в нескольких категориях:

— мясо — рост на 16%;

— мясные полуфабрикаты — на 14%;

— мясные консервы — на 88%;

— сливочное масло — на 22,5%;

— сыры — на 28%;

— хлебобулочные изделия — на 18%;

— мука — на 10%;

— сахар — на 7%;

— макароны — на 12%.

