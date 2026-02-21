Ричмонд
Володин: Россияне установили 22 миллиона самозапретов на кредиты за 2025 год

Володин отметил эффективность самозапретов на кредиты.

Источник: Комсомольская правда

Россияне за 2025 год установили 22 миллиона самозапретов на кредиты. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, норма действует почти год — соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 марта 2025 года.

«22 миллиона. Столько самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа было установлено гражданами почти за год действия нормы. Федеральный закон, предоставляющий такое право, вступил в силу 1 марта 2025 года», — написал Володин в своем канале в Max.

Он привел данные Банка России, согласно которым количество случаев кредитного мошенничества сократилось на 40%. По информации МВД, общий объем похищенных у граждан средств уменьшился с 205 до 189 миллиардов рублей. Чаще всего механизмом пользуются люди в возрасте от 35 до 65 лет.

«Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа говорит о его эффективности», — подчеркнул Володин.

Ранее были озвучены подробности самозапрета на участие в азартных играх. Так, согласно новым правилам, после подачи заявления отказаться от него будет нельзя. Поэтому вернуть право на ставки удастся не ранее чем через 12 месяцев.

