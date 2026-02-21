Володин: Россияне установили 22 миллиона самозапретов на кредиты за 2025 год

Россияне за 2025 год установили 22 миллиона самозапретов на кредиты. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, норма действует почти год — соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 марта 2025 года.
«22 миллиона. Столько самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа было установлено гражданами почти за год действия нормы. Федеральный закон, предоставляющий такое право, вступил в силу 1 марта 2025 года», — написал Володин в своем канале в Max.
Он привел данные Банка России, согласно которым количество случаев кредитного мошенничества сократилось на 40%. По информации МВД, общий объем похищенных у граждан средств уменьшился с 205 до 189 миллиардов рублей. Чаще всего механизмом пользуются люди в возрасте от 35 до 65 лет.
«Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа говорит о его эффективности», — подчеркнул Володин.
Ранее были озвучены подробности самозапрета на участие в азартных играх. Так, согласно новым правилам, после подачи заявления отказаться от него будет нельзя. Поэтому вернуть право на ставки удастся не ранее чем через 12 месяцев.