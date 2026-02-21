ФСБ раскрыла, как Украина использует Telegram против российских военных

В спецслужбе подчеркнули, что за последние три месяца активность в Telegram и утечки данных через этот канал неоднократно создавали реальную опасность для личного состава российских подразделений в зоне проведения специальной операции. Эксперты отмечают, что высокая скорость распространения контента в публичных группах и частных переписках позволяет оппоненту оперативно корректировать свои действия.