ФСБ раскрыла, как Украина использует Telegram против российских военных

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России обратили внимание на систематическое использование платформы Telegram украинскими вооружёнными силами и разведкой для сбора оперативных данных. Согласно официальному заявлению ведомства, противник обладает техническими и аналитическими ресурсами для того, чтобы в кратчайшие сроки обрабатывать публикуемую в мессенджере информацию и трансформировать её в конкретные военные цели.

Источник: Life.ru

В спецслужбе подчеркнули, что за последние три месяца активность в Telegram и утечки данных через этот канал неоднократно создавали реальную опасность для личного состава российских подразделений в зоне проведения специальной операции. Эксперты отмечают, что высокая скорость распространения контента в публичных группах и частных переписках позволяет оппоненту оперативно корректировать свои действия.

Между тем в МВД выяснили, что зарубежные кол‑центры активно использовали Telegram‑ботов для составления досье на российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. Такие сервисы применялись для сбора информации, которая затем могла использоваться при подготовке диверсионно‑террористических актов и иных противоправных действий.

