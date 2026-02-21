Врач рассказала об опасности негативного мышления

Артериальная гипертензия может развиться на фоне хронического стресса и устойчивого негативного мышления. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что негативное мышление способно ускорять процессы старения сильнее, чем курение. Отмечалось, что хронический стресс и устойчивый пессимизм мешают защитным участкам ДНК полноценно восстанавливаться, а для нервной системы тревожные мысли и постоянная самокритика воспринимаются почти как реальная угроза.
По словам Александровой, современные исследования действительно подтверждают связь между длительным психоэмоциональным напряжением, устойчивым негативным мышлением и процессами биологического старения.
«При длительном психоэмоциональном напряжении повышается уровень кортизола и провоспалительных цитокинов, что может влиять на длину теломер — защитных участков ДНК», — пояснила эксперт.
Врач подчеркнула, что постоянная тревожность и «прокручивание» негативных мыслей поддерживают организм в состоянии хронической стрессовой реакции.
Александрова предупредила, что длительный стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, нарушений обмена веществ, депрессии, тревожных расстройств и ослабляет иммунитет. Для профилактики специалист рекомендовала психологическую гигиену, управление стрессом, достаточный сон и физическую активность.