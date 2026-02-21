Врач рассказала об опасности негативного мышления

Ранее в СМИ появилась информация о том, что негативное мышление способно ускорять процессы старения сильнее, чем курение. Отмечалось, что хронический стресс и устойчивый пессимизм мешают защитным участкам ДНК полноценно восстанавливаться, а для нервной системы тревожные мысли и постоянная самокритика воспринимаются почти как реальная угроза.