Врач рассказала об опасности негативного мышления

Невролог Александрова предупредила о риске гипертонии из-за негативного мышления.

Источник: Комсомольская правда

Артериальная гипертензия может развиться на фоне хронического стресса и устойчивого негативного мышления. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что негативное мышление способно ускорять процессы старения сильнее, чем курение. Отмечалось, что хронический стресс и устойчивый пессимизм мешают защитным участкам ДНК полноценно восстанавливаться, а для нервной системы тревожные мысли и постоянная самокритика воспринимаются почти как реальная угроза.

По словам Александровой, современные исследования действительно подтверждают связь между длительным психоэмоциональным напряжением, устойчивым негативным мышлением и процессами биологического старения.

«При длительном психоэмоциональном напряжении повышается уровень кортизола и провоспалительных цитокинов, что может влиять на длину теломер — защитных участков ДНК», — пояснила эксперт.

Врач подчеркнула, что постоянная тревожность и «прокручивание» негативных мыслей поддерживают организм в состоянии хронической стрессовой реакции.

Александрова предупредила, что длительный стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, нарушений обмена веществ, депрессии, тревожных расстройств и ослабляет иммунитет. Для профилактики специалист рекомендовала психологическую гигиену, управление стрессом, достаточный сон и физическую активность.