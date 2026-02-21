Диетолог рассказала, какие продукты помогают ускорить похудение к лету

В преддверии лета многие стремятся привести себя в форму как можно быстрее. О том, какие продукты действительно помогают ускорить процесс снижения веса без вреда для здоровья, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.
По словам специалиста, желание похудеть к отпуску или важному событию нередко приводит к жестким ограничениям и стрессу для организма.
«Организм не любит резких изменений. Когда человек ставит цель срочно похудеть к какому-то событию, он чаще всего выбирает экстремальные методы — строгие диеты или голодание. Это может дать краткосрочный результат», — объяснила специалист.
Диетолог отметила, что ускорить уже начатый процесс похудения возможно — для этого достаточно скорректировать рацион и добавить в него определенные продукты. В первую очередь эксперт рекомендовала увеличить долю белка: включить в меню нежирную рыбу, курицу, индейку, яйца и творог.
«Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, поэтому не хочется постоянно перекусывать. Белковые продукты требуют больше энергии на переваривание — организм тратит больше калорий», — пояснила она.
Также специалист советует добавить в рацион больше овощей, фруктов и листовой зелени. Эти продукты богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать аппетит.
При этом Редина рекомендовала не исключать полностью углеводы, а отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам — овсянке, гречке, бурому рису. По ее словам, такие крупы помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови и предотвращают резкие приступы голода.
«Цельнозерновые продукты дают длительную энергию и помогают выстроить режим питания без резких скачков», — подчеркнула специалист.
Кроме того, эксперт напомнила о важности достаточного потребления воды и включения в рацион натуральных кисломолочных продуктов без добавленного сахара. «Йогурт, кефир и ряженка — отличные помощники в процессе похудения», — добавила она.