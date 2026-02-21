«Деньги есть — надо строить»: как салопромышленник Антон Шихобалов стал «самарским Рокфеллером»

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже 19−20 веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Антон Николаевич Шихобалов — один из самых известных региональных поставщиков сельскохозяйственной продукции в Москву и символ самарского купечества. Он считался самым успешным купцом в своем роду. Его даже сравнивали с магнатами Джоном Рокфеллером, Корнелиусом Вандербильтом и Эндрю Карнеги. Несмотря на его «мизерное образование», его всегда считали фигурой, «достойной подражания».
Каким был бизнес Шихобалова и какие результаты он принес? Здесь важно обратить внимание на правила жизни семейства, которые привили предпринимателю железную дисциплину. Семья завтракала в шесть утра, затем молилась. Обед был в полдень вместе с работниками, вечером — ранний ужин, а с заходом солнца — сон. Детей в семье рано начинали приобщать к бизнесу. Так, внучатый племянник Шихобалова вспоминал: «Мать всегда пыталась внушить нам, мальчикам, что мы должны изучать дело, что мы не имеем права использовать работников без серьезной причины, связанной с делом».
О самом Антоне Николаевиче, его деловых и личных качествах говорили: «редкая, изумительная наблюдательность, ум, бережливость, скромность, железная воля и достоинство уверенного в самом себе человека». Кроме того, промышленника с юных лет называли «человеком труда из принципа».
Коммерсант начинал свой путь в семейном бизнесе — торговле салом. В 20 лет отец отправил его одного с товаром сразу в Петербург и Москву. Продукт так поразил покупателей своим качеством, что «на тамошнем сальном буяне котировался в первых сортах».
В ту же первую поездку Антон Николаевич познакомился и сблизился с уральским салопромышленником Хохлачевым, оренбургскими торговцами Севрюгиным и Деевым, которые свели его с московскими откупщиками (в Российской империи так называли купцов, приобретавших за деньги право на какой-либо род налогов). Тогда же он сумел установить деловые отношения с главой английской экспортной фирмы «Эджертон Губбард и Ко», которая закупала в России продукты сельского хозяйства и в 19 веке входила в пятерку крупнейших иностранных экспортеров, работавших на российском рынке. Шихобалов стал одним из ее официальных посредников.
Дело развивалось, и Антон Николаевич стал работать вместе с компаньоном — купцом Григорием Ивановичем Курлиным. Но несмотря на успехи в сфере скотопромышленности, живой ум и удивительная наблюдательность молодого предпринимателя помогли расширить направления его деятельности. Так он открыл для себя операции с земельной недвижимостью.
Промышленник сделал верный шаг. В 1850-х годах государство выделило в собственность офицерам — участникам Крымской войны — обширные земельные владения в Николаевском уезде Самарской губернии. Военные не стремились заниматься хозяйством в отдаленном регионе и поспешили продать недвижимость. Этим и воспользовался молодой бизнесмен, предвидевший перспективы роста цен на землю. Кроме того, он также сделал ставку на успех товарного производства пшеницы и ее переработки, для которых тоже нужны были свободные земли. Так, к 1883 году в собственности Шихобалова было 77 тысяч десятин земли (около 84 тысяч гектаров). А в 1900 году его семье принадлежало уже 200 тысяч десятин (более 327 тысяч гектаров) земель в Самарской, Симбирской (ныне Ульяновская область), Оренбургской и Уфимской (в наши дни — Республика Башкортостан) губерниях. В то время операции с недвижимостью стали основным источником дохода купца.
Шихобалов действительно решил перестроить свой бизнес в подходящий момент — в те годы на сальном рынке шли постепенные изменения. Начались они в Европе — туда вышли конкуренты России из США, Аргентины и других заокеанских стран, что значительно сократило отечественный экспорт. Кроме того, в 1866 году запустили железную дорогу Нижний Новгород — Москва, что полностью изменило не только логистику, но и стоимость перевозок — транспортные издержки кратно возросли.
В 1870-е годы главным товаром Заволжья стала пшеница твердых сортов — и наиболее предусмотрительные купцы, среди которых был и Шихобалов, переориентировались на мукомольный бизнес. Тогда самарская мука шла как в Москву и Петербург, так и на экспорт, поэтому купец наладил связи с французской фирмой «Луи Дрейфус и Ко» и стал крупным посредником в продаже самарского зерна в Европу.
Операции с земельной недвижимостью, производство и переработка зерна, обеспечение этих предприятий орудиями труда, мукомольное дело, коне- и скотоводство, производство сала и мяса, торговля хлебом — всеми этими направлениями бизнеса занимался Шихобалов и его многочисленное семейство. Предприниматель говорил: «То, что непосильно для других, то впору сделать богатому человеку». И этому принципу он действительно следовал: Шихобаловы прославились своим вкладом в благотворительность.
Так, в Самаре до сих пор действует городская больница, построенная в 1908 году. Кроме того, полностью на свои средства он открыл богадельню и странноприимный дом с собственной украшенной фресками церковью, несколько школ, реставрировал и строил храмы, приобрел землю под строительство Свято-Троицкого женского монастыря в Бузулукском уезде Самарской губернии (сегодня это место относится к Богатовскому району Самарской области). На момент смерти Шихобалова в 1908 году размер его благотворительных средств оценивался примерно в 1,3 миллиона рублей — сейчас это более 12,5 миллиарда рублей.
Бизнес Шихобалова был столь успешен в том числе благодаря ряду его личных качеств: проницательности к перспективам, способности идти на риск и смелости начинать новое дело. Кроме того, Антон Николаевич всегда ориентировался на инновации во всех аспектах деятельности — от логистики до организационных моментов. Его умение находить сопутствующие направления бизнеса, вести семейное дело с четким распределением сфер влияния, а также понимание важности труда, дисциплины и образования принесли процветание его коммерческой деятельности.