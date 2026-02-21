«Деньги есть — надо строить»: как салопромышленник Антон Шихобалов стал «самарским Рокфеллером»

Промышленник сделал верный шаг. В 1850-х годах государство выделило в собственность офицерам — участникам Крымской войны — обширные земельные владения в Николаевском уезде Самарской губернии. Военные не стремились заниматься хозяйством в отдаленном регионе и поспешили продать недвижимость. Этим и воспользовался молодой бизнесмен, предвидевший перспективы роста цен на землю. Кроме того, он также сделал ставку на успех товарного производства пшеницы и ее переработки, для которых тоже нужны были свободные земли. Так, к 1883 году в собственности Шихобалова было 77 тысяч десятин земли (около 84 тысяч гектаров). А в 1900 году его семье принадлежало уже 200 тысяч десятин (более 327 тысяч гектаров) земель в Самарской, Симбирской (ныне Ульяновская область), Оренбургской и Уфимской (в наши дни — Республика Башкортостан) губерниях. В то время операции с недвижимостью стали основным источником дохода купца.