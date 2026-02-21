Агроном Пуронен предупредила об ошибках при подготовке сада к весне

В конце зимы дачники начинают активную подготовку участка к новому сезону. Однако ошибки в сроках обрезки и неправильное укрытие деревьев могут ослабить растения и снизить урожай летом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала агроном Светлана Пуронен.
По словам специалиста, весеннюю обрезку следует проводить при температуре от 0 до −10 °С — до начала активного сокодвижения. Слишком ранняя обрезка в сильные морозы может привести к подмерзанию ветвей и потере плодовых почек. Если же затянуть процедуру и приступить к ней, когда почки уже набухли, это вызовет обильное сокотечение и удаление пробужденных почек, что ослабляет дерево.
Основное укрытие растений проводят в начале зимы, а в феврале-марте важно своевременно снять лишнюю защиту. Использование пленки в этот период создает парниковый эффект.
Как пояснила Пуронен, из-за перепадов температур под пленкой накапливается влага, что может привести к подопреванию коры и почек. Для защиты деревьев она рекомендует применять дышащие материалы, которые не препятствуют циркуляции воздуха.
Повреждения коры в конце зимы становятся источником инфекций. Такие участки необходимо аккуратно зачистить до живой ткани, продезинфицировать и замазать садовым варом. При локальных и глубоких повреждениях агроном советует полностью удалить пострадавший побег, чтобы предотвратить распространение болезни.
Еще один важный этап подготовки — профилактические обработки до распускания почек. Это эффективный способ защиты от грибковых заболеваний. Специалист рекомендует провести две обработки медьсодержащими препаратами, особенно для косточковых культур и ягодных кустарников.
В феврале и начале весны, как отметила Пуронен, необходимо учитывать погодные условия и общее состояние растений. Ранняя или запоздалая обрезка, тяжелое укрытие и отказ от профилактических обработок могут негативно сказаться на здоровье сада и будущем урожае.