Агроном Пуронен предупредила об ошибках при подготовке сада к весне

По словам специалиста, весеннюю обрезку следует проводить при температуре от 0 до −10 °С — до начала активного сокодвижения. Слишком ранняя обрезка в сильные морозы может привести к подмерзанию ветвей и потере плодовых почек. Если же затянуть процедуру и приступить к ней, когда почки уже набухли, это вызовет обильное сокотечение и удаление пробужденных почек, что ослабляет дерево.