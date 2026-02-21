Старосоветский помещик: живопись Петра Кончаловского соединила эпохи

«А что скажут потомкам, что могут сказать эти десятки и сотни холстов Кончаловского? Они говорят: в 1930-х годах вокруг художника шла мирно-благостная и сытно-ленивая жизнь: цвели яблочные деревья, женщины купались в речках, было много фруктов, на столе стояли букеты, дети нарядно спали под розовыми атласными одеялами, молодые люди играли на рояле, изрядно охотились, били много зайцев и дичи, свинья, жирная и монументальная, пленяла глаз и воображение, Москва, как от века, была большой деревней, а Петербург, как всегда, красовался барочно-ампирными зданиями, решетками; здесь и там читали Пушкина и изображали его. Это всё? Как будто всё! Нет, еще одно существенное дополнение: не хватало лакированных подносов, и художники взялись заполнить брешь: заполнили, и всё пошло опять по-хорошему».