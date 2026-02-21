Каракалпакстан станет туристическим центром: глэмпинг, Барсакелмес и новый музей Арала

На совещании по приоритетным задачам социально-экономического развития Каракалпакстана с участием главы государства, была подчеркнута необходимость превратить туризм в один из главных драйверов развития региона.
«Музей истории Аральского моря будет модернизирован с использованием современных технологий для демонстрации всему миру последствий высыхания моря», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе соляного месторождения «Барсакелмес» будет создана туристическо-рекреационная зона, а в местах, напоминающих марсианский ландшафт в Приаралье и на Устюртском плато, будут обустроены зоны глэмпинга.
За счет этих работ поставлена задача привлечь в Каракалпакстан в этом году 500 тысяч иностранных и 3 миллиона местных туристов. Для повышения туристической привлекательности региона среди известных туроператоров будут предоставлены дополнительные льготы.
Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водопотребление в реках Амударья и Сырдарья в 60−70-х годах прошлого века привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, высыханию моря. За последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.