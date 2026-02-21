Каракалпакстан станет туристическим центром: глэмпинг, Барсакелмес и новый музей Арала

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водопотребление в реках Амударья и Сырдарья в 60−70-х годах прошлого века привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, высыханию моря. За последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.