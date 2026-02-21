Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каракалпакстан станет туристическим центром: глэмпинг, Барсакелмес и новый музей Арала

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Музей истории высохшего Аральского моря в республике Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана будет модернизирован с использованием современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.

Источник: Sputnik

На совещании по приоритетным задачам социально-экономического развития Каракалпакстана с участием главы государства, была подчеркнута необходимость превратить туризм в один из главных драйверов развития региона.

«Музей истории Аральского моря будет модернизирован с использованием современных технологий для демонстрации всему миру последствий высыхания моря», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе соляного месторождения «Барсакелмес» будет создана туристическо-рекреационная зона, а в местах, напоминающих марсианский ландшафт в Приаралье и на Устюртском плато, будут обустроены зоны глэмпинга.

За счет этих работ поставлена задача привлечь в Каракалпакстан в этом году 500 тысяч иностранных и 3 миллиона местных туристов. Для повышения туристической привлекательности региона среди известных туроператоров будут предоставлены дополнительные льготы.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водопотребление в реках Амударья и Сырдарья в 60−70-х годах прошлого века привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, высыханию моря. За последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.