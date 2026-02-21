Лингвист Казакевич: У двух языков в РФ остался лишь один носитель

Два языка внутри России имеют лишь по одному носителю. Об этом заявила заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич в беседе с РИА Новости.
Речь идет об ительменском и медновском алеутском языках.
Она рассказала, что медновский алеутский язык представляет собой смесь русского и алеутского. Он сформировался в начале XIX века на острове Медный, который относится к Командорским островам. На этом языке говорили потомки алеутских матерей и русских отцов.
Ительменский же язык использовался на западном побережье Камчатки. В нем различают два диалекта — южный и северный.
«Последняя носительница ительменского языка говорит на северном диалекте. Ее зовут Людмила Егоровна Правдошина. Ей 87 лет», — сказала Казакевич.
По ее словам, на южном диалекте в стране разговаривают примерно десять человек. Они освоили его уже во взрослом возрасте. Таких людей принято называть «новыми говорящими».
