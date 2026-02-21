Каждый пятый родитель в Беларуси судим за неуплату алиментов

«Наказание должно ужесточаться, — подчеркнул Стук. — Прокуроры ориентированы на то, чтобы предлагать для таких преступников меру наказания в виде ареста и ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Не исключается и лишение свободы. В эту сторону может, нужно будет делать крен, потому что будет какое-то профилактическое воздействие».