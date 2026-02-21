Ричмонд
Каждый пятый родитель в Беларуси судим за неуплату алиментов

Удельный вес судимостей по ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Уклонение родителей от содержания детей) составляет 20%, сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук на пресс-конференции в Минске.

«В 2016 году удельный вес составлял 10%, а сейчас в два раза выше — 20%, — отметил он. — Мало того, что эти личности не воспитывают своих детей, так даже не содержат, и не возмещают расходы государству за содержание отобранных детей».

По его словам, раз доля таких преступлений столь высока, значит, имеющиеся сегодня меры не работают и Генпрокуратура уже «задумывается над законодательными предложениями и предложениями в судебную практику».

«Наказание должно ужесточаться, — подчеркнул Стук. — Прокуроры ориентированы на то, чтобы предлагать для таких преступников меру наказания в виде ареста и ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Не исключается и лишение свободы. В эту сторону может, нужно будет делать крен, потому что будет какое-то профилактическое воздействие».