Польская шорт‑трекистка едва не лишилась глаза на Олимпийских играх

Инцидент произошел за шесть кругов до финиша, когда Селье и американская шорт‑трекистка Кристен Сантос попытались совершить обгон итальянки Арианны Фонтаны. Американка потеряла равновесие и упала, а лезвие ее конька задело область глаза Селье.