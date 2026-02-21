Польская шорт‑трекистка едва не лишилась глаза на Олимпийских играх

Во время четвертьфинального забега на 1500 метров на Олимпийских играх в Италии польская шорт‑трекистка Камила Селье едва не лишилась глаза.
Инцидент произошел за шесть кругов до финиша, когда Селье и американская шорт‑трекистка Кристен Сантос попытались совершить обгон итальянки Арианны Фонтаны. Американка потеряла равновесие и упала, а лезвие ее конька задело область глаза Селье.
Соревнования были временно приостановлены для оказания медицинской помощи, польку увезли с арены на носилках.
По словам спортивного директора Польской ассоциации конькобежного спорта Конрада Недзведского, у Камилы Селье предположительно сломана скуловая кость. Точный диагноз пока не установлен из‑за сильной отечности.
