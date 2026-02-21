Ричмонд
Польская шорт‑трекистка едва не лишилась глаза на Олимпийских играх

Во время четвертьфинального забега на 1500 метров на Олимпийских играх в Италии польская шорт‑трекистка Камила Селье едва не лишилась глаза.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент произошел за шесть кругов до финиша, когда Селье и американская шорт‑трекистка Кристен Сантос попытались совершить обгон итальянки Арианны Фонтаны. Американка потеряла равновесие и упала, а лезвие ее конька задело область глаза Селье.

Соревнования были временно приостановлены для оказания медицинской помощи, польку увезли с арены на носилках.

По словам спортивного директора Польской ассоциации конькобежного спорта Конрада Недзведского, у Камилы Селье предположительно сломана скуловая кость. Точный диагноз пока не установлен из‑за сильной отечности.

Ранее стало известно, что американский арбитр Кевин Розенштайн, поставивший Петросян самые низкие оценки за короткую программу, не вошел в состав судейской панели на произвольную программу.