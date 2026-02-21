Ричмонд
Платим как в Европе, а живём при свечах: в Кишиневе снова не будет света

О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые жители Чекан сегодня останутся без электричества.

Работы будут вестись по следующим адресам:

Работы будут вестись по следующим адресам:

Индустриальная, 59M, 61−65, Узинелор, 201/4, 201/12 — с 09:30 до 16:30.