Платим как в Европе, а живём при свечах: в Кишиневе снова не будет света

Некоторые жители Чекан сегодня останутся без электричества.
О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.
Работы будут вестись по следующим адресам:
Индустриальная, 59M, 61−65, Узинелор, 201/4, 201/12 — с 09:30 до 16:30.
