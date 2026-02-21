Ричмонд
В Балтийске из-за движения льда возможны изменения в работе паромной переправы

Не исключены отмена отдельных рейсов или полная приостановка движения.

Об ухудшении ледовой обстановки в Балтийске предупреждает администрация паромной переправы.

— Льды активно накатывают. Ситуация меняется каждые 2−3 часа и может повлиять на работу переправы, — говорится в сообщении телеграм-канала «Паромная переправа Балтийск — Балтийская коса — Балтийск».

По данным на 7.00 в субботу, 21 февраля паром работал штатно. Но в течение дня возможен отказ в приеме автотранспорта, перевозить будут только пассажиров. Организаторы перевозок не исключают отмену отдельных рейсов или полную приостановку движения.