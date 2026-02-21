Осуждённый певец Шарлот дал концерт в колонии под Самарой

Напомним, самарский артист Эдуард Шарлот «прославился» своими вызывающими выходками. Он размещал в соцсетях ролики, на которых то жёг свой паспорт и георгиевскую ленту, то нелицеприятно высказывался о самых разнообразных явлениях действительности. Только вот не отдавал себе отчёт, что тем самым нарушает закон. В конце 2023 года Самарский областной суд признал певца и блогера виновным в реабилитации нацизма и в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и приговорил его к 5,5 годам колонии поселения. Наказание Шарлот поехал отбывать под Тольятти. Однако примерным поведением и в заключении не отличался, за что был переведён в колонию общего режима под Самару. Здесь он, похоже, решил встать на путь исправления.