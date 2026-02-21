Осуждённый певец Шарлот дал концерт в колонии под Самарой

Скандальный артист Эдуард Шарлот, порядком уже подзабытый, вновь оказался в инфополе. Певец, который отбывает наказание в колонии под Самарой, вернулся на сцену. Но не совсем так, как хотели бы, наверное, его немногочисленные поклонники.
Как рассказал ТАСС отец певца Валерий Шарлот, его сын сколотил в колонии музыкальный коллектив и уже дал концерт, который был посвящён наступающему Дню защитника Отечества. О том, в каких жанрах и стилистике работает тюремный бэнд, информационное агентство не сообщило. Однако позже в УФСИН России по Самарской области пояснили, что песни группа Шарлота исполняет патриотические.
Напомним, самарский артист Эдуард Шарлот «прославился» своими вызывающими выходками. Он размещал в соцсетях ролики, на которых то жёг свой паспорт и георгиевскую ленту, то нелицеприятно высказывался о самых разнообразных явлениях действительности. Только вот не отдавал себе отчёт, что тем самым нарушает закон. В конце 2023 года Самарский областной суд признал певца и блогера виновным в реабилитации нацизма и в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и приговорил его к 5,5 годам колонии поселения. Наказание Шарлот поехал отбывать под Тольятти. Однако примерным поведением и в заключении не отличался, за что был переведён в колонию общего режима под Самару. Здесь он, похоже, решил встать на путь исправления.