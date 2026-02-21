Дом по программе реновации построят на улице Фабрициуса

«Для строительства дома по программе реновации выделена территория площадью около 0,53 га. Жилая площадь здания не превысит 11,5 тыс. кв. м. На нежилых первых этажах расположатся лифтовые холлы, технические помещения и зона почтовых ящиков. На придомовой территории проведут благоустройство: сделают освещение, оборудуют спортивные и развивающие детские площадки для разных возрастных групп», — цитирует пресс-служба Овчинского.
Новостройка появится вблизи крупных парковых зон: в шаговой доступности находятся памятник природы «Сходненский ковш» и дубовая роща «Маяк», а также бульвар Яна Райниса и сквер на Химкинском бульваре.
Градостроительный план земельного участка — один из основополагающих документов, необходимых при строительстве объектов. В нем содержатся подробные сведения о том, что можно возвести на участке, какие максимальные параметры допустимы для того или иного здания.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
В пресс-службе подчеркнули, что Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».