В Краснодаре изменилась схема движения на улицах Колхозной и Офицерской

В Краснодаре изменилась схема движения транспорта на выезде к Ростовскому шоссе.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре начала действовать новая схема организации дорожного движения на транспортном узле улиц Колхозной, Офицерской и Ростовского шоссе.

Теперь крайняя правая полоса на улице Офицерской, предназначенная для поворота в сторону Ростовского шоссе, отделена от остальных полос движения ограничительными столбиками.

Изменения реализованы в рамках совместного эксперимента городского департамента и Госавтоинспекции Краснодара. Тестовый период продлится один месяц — до 21 марта. Как отмечается, цель нововведений — повысить пропускную способность улиц Колхозной и Офицерской, а также обеспечить более эффективный выезд вечернего транспорта с улицы Красной на Ростовское шоссе.