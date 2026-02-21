В Краснодаре изменилась схема движения на улицах Колхозной и Офицерской

Изменения реализованы в рамках совместного эксперимента городского департамента и Госавтоинспекции Краснодара. Тестовый период продлится один месяц — до 21 марта. Как отмечается, цель нововведений — повысить пропускную способность улиц Колхозной и Офицерской, а также обеспечить более эффективный выезд вечернего транспорта с улицы Красной на Ростовское шоссе.