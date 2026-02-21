В Новосибирской области резко выросла конкуренция за рабочие места

При этом дефицит кадров сохраняется в ряде сфер: в медицине на одну вакансию приходится всего 2,8 резюме, острейшая нехватка — врачей (1,3), главврачей (1,4), дворников (1,4). Также востребованы фармацевты, повара, инженеры, электромонтажники, медсёстры, слесари и сварщики. В «беловоротничковых» профессиях рынок принадлежит работодателю: на вакансию режиссёра — 175 резюме, арт-директора — 140, копирайтера — 98. Совладелец холдинга TS Group Александр Бойко подтвердил кратный рост откликов: «Сокращений у нас не было, но у наших субподрядчиков на строительных проектах только за январь этого года работу потеряло больше 50 человек». Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат в дефицитных сферах и усиление роли цифровизации.