В Новосибирской области резко выросла конкуренция за рабочие места

Рынок труда в Новосибирской области за минувший год претерпел значительные изменения. Если в начале 2025 года работодатели жаловались на кадровый голод, то сейчас конкуренция за рабочие места резко усилилась. По данным HH.ru, в январе 2026 года индекс конкуренции в среднем по региону составил 11 резюме на одну вакансию против 4,5 годом ранее. Эксперты связывают это с охлаждением экономики и ростом активности соискателей.
«По данным опроса, больше половины работодателей ожидают усиления этого тренда. Среди крупных компаний с численностью больше 1000 сотрудников 74% заявили, что будут активно инвестировать в рост производительности. Особенно ярко тренд выражен в добыче и переработке полезных ископаемых: там 74% компаний называют повышение эффективности главной задачей 2026 года. Объёмы вакансий остаются значительными, но темпы роста замедляются. Работодатели смещают фокус с активного найма на развитие персонала, внутреннюю мобильность и повышение производительности», — сообщили аналитики HH.ru и региональный представитель «Авито Работы» Екатерина Салостий.
При этом дефицит кадров сохраняется в ряде сфер: в медицине на одну вакансию приходится всего 2,8 резюме, острейшая нехватка — врачей (1,3), главврачей (1,4), дворников (1,4). Также востребованы фармацевты, повара, инженеры, электромонтажники, медсёстры, слесари и сварщики. В «беловоротничковых» профессиях рынок принадлежит работодателю: на вакансию режиссёра — 175 резюме, арт-директора — 140, копирайтера — 98. Совладелец холдинга TS Group Александр Бойко подтвердил кратный рост откликов: «Сокращений у нас не было, но у наших субподрядчиков на строительных проектах только за январь этого года работу потеряло больше 50 человек». Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат в дефицитных сферах и усиление роли цифровизации.