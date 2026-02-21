На 86-м году жизни скончался заслуженный работник культуры ТАССР Мунир Аглиуллин

Мунир Абдуллович родился 27 сентября 1940 года в деревне Кыр-Тавгельдино Буинского района. Окончил Казанский университет и Высшую партийную школу при Центральном комитете КПСС.
С 1960 года был заведующим газеты «Кызыл байрак» («Красное знамя») Камско-Устьинского района. Затем работал на телевидении — с 1963 года был редактором Лениногорской студии. С 1968 года занимал должность заведующего отделом писем в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете Министров ТАССР, а с 1969 года руководил отделом в газете «Кызыл тан» в Уфе.
В 1973—1996 годах работал в газете «Ватаным Татарстан» (корректор, заведующий отделом, заместитель редактора, с 1990 года — главный редактор). С 1997 года занимал должность заместителя директора Татарского книжного издательства. В 1999—2003 годах был заместителем главного редактора журнала «Татарстан», в 2005—2007 годах — редактором отдела газеты «Шахри Казан».
Печатался в газете «Татарстан яшьләре», журналах «Казан утлары», «Сөембикә», «Татарстан» и др. Основными темами его публикаций были вопросы государственного строительства, сельского хозяйства и межнациональных отношений.
В 1984 году стал лауреатом премии имени Х. Ямашева. В 1990—1995 годах Аглиуллин был народным депутатом Татарстана.
Прощание с Муниром Аглиуллиным состоится сегодня по адресу: Мамадышский тракт, 40, ориентировочно в 11:00.