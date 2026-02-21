На 86-м году жизни скончался заслуженный работник культуры ТАССР Мунир Аглиуллин

С 1960 года был заведующим газеты «Кызыл байрак» («Красное знамя») Камско-Устьинского района. Затем работал на телевидении — с 1963 года был редактором Лениногорской студии. С 1968 года занимал должность заведующего отделом писем в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете Министров ТАССР, а с 1969 года руководил отделом в газете «Кызыл тан» в Уфе.