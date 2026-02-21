В «ЛизаАлерт» назвали самостоятельный поиск главной ошибкой при пропаже ребёнка

«Это очень важная информация, по которой можно понять экологию, психотип ребёнка: как, какими способами и где его искать. Либо это компания, либо друзья, либо вдруг в другом каком-то месте… Необходимо показать семье, что мы специалисты, что мы стараемся вам помочь, мы приехали вам на помощь — пожалуйста, доверьтесь нам. Информация, которой делятся с нами родители и родственники, — она не разглашается никому», — уточнил Чернов.