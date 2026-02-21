Белорусскую Масленицу могут включить в список ЮНЕСКО

«Белорусская Масленица имеет все шансы быть включенной в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», — сказал старший преподаватель, его слова приводит БелТА.
Он объяснил, что это возможно в первую очередь потому, что белорусская Масленица очень разнообразная, а в каждом регионе сохранились свои особенности. Речь идет о таких специфических обрядах, как «Пахаванне дзеда» и «Чырачка».
«Они могут претендовать на внесение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в случае подачи соответствующих документов в эту организацию. Это будет полезно для нашего туристического потенциала и популяризации нашей страны в мире», — сказал Шик.
Представитель вуза также напомнил, что эти обряды внесены в список нематериальных историко-культурных ценностей республики.
Он также отметил, что Масленица является особенным праздником, который может показать Беларусь на международной арене.
Белорусское в ЮНЕСКО
В настоящее время республика представлена в списках ЮНЕСКО четырьмя материальными и семью нематериальными объектами.
Так, к материальным относятся Беловежская пуща, замковый комплекс «Мир», Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» и геодезическая Дуга Струве.
Среди нематериальных — такие уникальные традиции, как рождественский обряд «Колядные цари» из деревни Семежево, Будславский фест, Юрьевский хоровод, а также культура лесного бортничества, соломоплетение, искусство вытинанки и элемент «Неглюбская текстильная традиция».