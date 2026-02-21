В России разработали манипулятор для беспилотников, собирающих пробы грунта

«Манипулятор, созданный с помощью 3D-печати из PETG-пластика, подходит для мультироторных беспилотников и может брать пробы массой до 0,7 кг. Устройство, оснащенное буром, приводами и датчиками, управляется микроконтроллером. Он может забирать пробы с глубины не менее 25 см», — сообщили ТАСС в Университете 2035.