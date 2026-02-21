В России разработали манипулятор для беспилотников, собирающих пробы грунта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские студенты разработали манипулятор, который позволяет собирать с беспилотника пробы грунта массой до 0,7 кг с глубины не менее 25 см. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Университета 2035.
Авторами решения выступили студенты Рыбинского государственного авиационного технического университета им. П. А. Соловьева, прошедшие обучение в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Университет 2035 выступает оператором федпроекта.
«Манипулятор, созданный с помощью 3D-печати из PETG-пластика, подходит для мультироторных беспилотников и может брать пробы массой до 0,7 кг. Устройство, оснащенное буром, приводами и датчиками, управляется микроконтроллером. Он может забирать пробы с глубины не менее 25 см», — сообщили ТАСС в Университете 2035.
Дрон с таким устройством на борту может подлетать к необходимой точке, после чего микроконтроллер получает сигнал к началу выполнения забора пробы. Заряда его батареи хватает на 10 таких операций.
«В отличие от аналогов, решение студентов позволяет бурить более глубокие отверстия и поднимать в несколько раз больший объем проб», — также уточнили в организации.