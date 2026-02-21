Daily Mail: на Земле начали усиливаться вызывающие шум в ушах вибрации

Британская газета Daily Mail предупредила об усилении на Земле естественной вибрации, известной как «резонанс Шумана».
По данным астрономов, так называемая «гудящая» вибрация планеты является природным явлением, однако в последние недели были зафиксированы необычные всплески. Ученые допускают, что подобные изменения могут оказывать влияние на настроение и когнитивные функции.
Существует точка зрения, согласно которой резонансные всплески могут быть связаны с мышечным напряжением, повышенной утомляемостью и ощущением затуманенности сознания. Однако врачи не поддерживают данную гипотезу, поскольку она не получила подтверждения в рамках клинических исследований, отмечает издание.
Кроме того, в этом месяце интенсивность магнитных бурь превысила отметку 5,0. Это могло отразиться на самочувствии метеочувствительных людей, которые могли ощутить такие колебания.
