Московские клиники переживают поток ночных клиентов, гонящихся за скидками

Например, МРТ суставов с контрастным усилением днём обойдётся в 15 тысяч рублей, а ночью — 10,5 тысячи. КТ лёгких днём — около четырёх тысяч, ночью — три тысячи. Солидные скидки делают по принципу дабы «не простаивало оборудование». Топ-менеджер одной из столичных сети частных клиник сравнил это с подходом авиакомпаний: чтобы приносить прибыль, самолёт должен постоянно находиться в воздухе. И если во времена ковида люди делали томографию круглосуточно, то сегодня поток пациентов упал.